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Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера

В 42 года у актрисы случился выкидыш на 6 месяце беременности

пятница, 13 сентября 2019, 10:53
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Деми Мур рассказала, что у нее случился выкидыш, когда она встречалась с Эштоном Катчером. В потере ребенка голливудская звезда винила себя, потому попыталась приглушить боль алкоголем.

Накануне выхода мемуаров 56-летняя актриса рассказала о прошлых отношениях изданию New York Times. Одно из самых больших открытий - признание того, что она потеряла девочку на шестом месяце беременности, когда ей было 42 года. Трагедия произошла в 2005 году, когда Деми Мур встречалась с 27-летним Катчером. Пара собиралась назвать ребенка Чаплин Рэй.

Деми сказала, что винила себя в случившемся, потому снова начала пить после долгого периода трезвости.

Актриса снова пыталась забеременеть с помощью врачей, но ее алкогольная зависимость только усугубилась, и она начала злоупотреблять викодином. В книге мемуаров звезда также обвиняет Катчера в том, что он изменял ей до того, как они расстались в 2011 году.

В откровенном интервью Деми рассказала журналу о своей борьбе с алкоголизмом и токсикоманией, а также о том, как это повлияло на ее отношения с дочерьми Румер, Скаут и Таллулой Уиллис. Голливудская звезда прошла реабилитационную программу, бросила пить, восстановила отношения дочерьми и начала писать свои мемуары два года назад.

"Оглядываясь назад, я поняла, что когда я открывала эту дверь (снова), она просто забирала мою силу, - говорит актриса. - Будучи трезвой, я не хочу упускать моменты жизни, ее текстуру. Даже если это означает испытывать некоторую боль".

Мемуары Деми Мур "Inside Out" будут выпущены в США в конце сентября.

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