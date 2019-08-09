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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала о жестокой травле

Девушку постоянно критиковали за внешность, подрывая уверенность в себе

пятница, 9 августа 2019, 12:25
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Румер Уиллис рассказала об оскорблениях, с которыми ежедневно сталкивалась в детстве просто потому, что является дочерью известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур.

“Они говорили, что у меня огромная челюсть, и голова, похожая на картофелину”, - поделилась она в интервью для Huffington Post.

Постоянные негативные комментарии со стороны СМИ и пользователей сети сформировали представление девушки о себе. Она признается, что в юном возрасте “еще не понимала, что является значимой сама по себе”.

“Я пришла к выводу, что если стану худой, буду правильно одеваться и вести себя сексуально, тогда меня будут ценить”, - говорит Уиллис.

Теперь 30-летняя актриса, за которой постоянно следят на улицах и в Интернете, старается быть честной и откровенной в отношении того, через что она прошла.

“Для меня важно сделать все возможное, чтобы показать положительный пример. Но я все еще сталкиваюсь с неуверенностью и пытаюсь найти свой собственный путь в жизни”, - объясняет она.

Одна вещь, которая помогает Румер Уиллис чувствовать себя лучше на глазах у публики, - стремление обсуждать гендерное неравенство в Голливуде. Детство научило девушку многому о различиях в том, как люди видят женщин и мужчин. Она воочию наблюдала это на примере своих матери и отца.

“За те же действия, которые предпринимал отец, маму называли “проблемной”. Только его при этом называли удивительным, - говорит она. - Мне нужно что-то с этим сделать. Не потому, что я пытаюсь вызвать скандал или привлечь внимание, но для того, чтобы этого не происходило с другими людьми”.

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Раздел: ЛаймЗвезды
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