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Певица Адель разводится с мужем после 8 лет отношений

Пара обязуется совместно воспитывать 6-летнего сына Анджело

пятница, 13 сентября 2019, 12:34
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Адель подала на развод с Саймоном Конекки, с которым находилась в отношениях с 2011 года. Издание BBC со ссылкой на судебные документы сообщает, что пара взяла на себя обязательство совместно воспитывать сына Анджело.

Адель родила ребенка от Конекки в 2012 году, но замуж за банкира вышла лишь в 2016-м, после пяти лет отношений.

Пара объявила о своем расставании еще в апреле 2019 года, попросив о конфиденциальности и отказавшись давать какие-либо комментарии. Документы о разводе были поданы в суд в Лос-Анджелесе.

Адель и Саймон Конекки поженились на тайной церемонии в 2016 году, но впервые певица публично заявила о свадьбе лишь в 2017 году, во время приветственной речи на церемонии награждения "Грэмми".

31-летняя Адель - лауреат 15 премий "Грэмми", обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" за песню "Skyfall", ставшую саундтреком 23-го фильма про Джеймса Бонда.

45-летний Конекки - наследник богатой британской семьи, банкир и основатель компании по производству этической воды "Life Water". Фирма и ее благотворительный партнер Drop 4 Drop "финансируют проекты по очищению воды по всему миру".

"Изначально я был инвестиционным банкиром в Lehman Brothers, и у меня все было хорошо. Я зарабатывал много денег, но мне надоел этот жадный и коррумпированный мир", - говорил Конекки в интервью Management Today в 2012 году.

Согласно People, сейчас Адель счастлива и продолжает жить в Лос-Анджелесе.

"Адель любит Лос-Анджелес и чудесно живет вместе с 6-летним сыном , - сказал источник изданию. - Ей нравится держать свою жизнь в тайне. Саймон также участвует в воспитании ребенка, и они, кажется, хорошо уживаются и проводят время вместе с Анджело".

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