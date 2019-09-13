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В СМИ ажиотаж вокруг смертельного диагноза актрисы Анастасии Заворотнюк: что говорят ее представители

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" якобы уже год борется с онкологией

пятница, 13 сентября 2019, 13:23
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В пятницу, 13 сентября, российские СМИ и популярные информационные Telegram-каналы сообщили о смертельном диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк, звезды некогда популярного сериала "Моя прекрасная няня".

Как утверждают каналы Mash и Super, врачи диагностировали у Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Согласно информации неизвестных "источников", актриса борется с онкологией уже почти год, так как узнала о своем диагнозе якобы еще после рождения дочери в октябре 2018 года.

При этом, никаких официальных заявлений ни сама Заворотнюк, ни ее менеджмент за это время не сделали. Сегодня, как подчеркнул Super, на эти вопросы представители актрисы по-прежнему не отвечают. Так, к примеру, ее директор Марина Потапова отказалась от комментариев и лишь сказала "Вы знаете, что я отвечу".

По информации тех же источников, Заворотнюк сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Туда актрису якобы доставили из польской клиники, где она также проходила курс лечения.

Примечательно, что очередная волна слухов о смертельном заболевании Анастасии Заворотнюк вспыхнула еще в августе этого года, но и тогда ее концертный директор опроверг слухи: "С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли", - цитировал Стаса Христова канал РЕН-ТВ.

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