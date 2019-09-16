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Лучший муж и отец: Меган Маркл нежно поздравила принца Гарри с 35-летием

Герцогиня Сассекская и другие члены королевской семьи поздравили Гарри в Instagram

понедельник, 16 сентября 2019, 11:02
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15 сентября принцу Гарри исполнилось 35 лет. Чтобы поздравить мужа, Меган Маркл опубликовала в Instagram коллаж из снимков Гарри в разные периоды жизни: детское фото с матерью, портрет времен службы в Афганистане, а также не публиковавшуюся ранее фотографию вместе с 4-месячным сыном Арчи.

"Ты - лучший муж и самый удивительный папа для нашего сына, - написала герцогиня Сассекская в социальной сети. - Мы любим тебя! Самого счастливого дня рождения!"

Герцогиня также похвалила своего принца за благотворительную работу.

"Твое служение делу, о котором ты так заботишься, вдохновляет меня каждый день", - с гордостью отметила Меган.

Гарри был таким же трогательным по случаю 38-летия своей супруги в прошлом месяце.

"С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что присоединились ко мне в этом приключении!" - написал он в Instagram.

Принц Гарри также получил поздравление в социальных сетях от своего брата. Принц Уильям разместил совместную фотографию с братом в аккаунте KensingtonRoyal, который он делит со своей женой Кейт Миддлтон.

"Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения!" - лаконично написал он.

Отец принца также не стал отмалчиваться: поздравление появилось на странице Instagram Clarence House, которая принадлежит принцу Чарльзу и его жене Камилле Паркер.

"Поздравляем с днем рождения герцога Сассекского, которому сегодня исполняется 35 лет!" - говорится в сообщении.

Официальная страница королевской семьи в Instagram тоже отдала дань уважения Гарри, разместив его милое фото вместе с бабушкой, королевой Елизаветой II.

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