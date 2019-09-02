Не дают увидеть внука: отец Меган Маркл пожаловался на отношения с королевской семьей

75-летний отец Меган Маркл все еще надеется стать частью королевской жизни его дочери, которая разорвала с ним отношения вскоре после свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года.

"Конечно, я разочарован тем, что не вижу Арчи. Я надеялся, что став матерью, Меган смягчится и протянет мне руку", — сказал Томас Макрл в недавнем интервью Daily Mail.

Бывший голливудский художник-осветитель, который в июле не пригласили на крещение Арчи, также заявил, что сотрудники Меган и принца Гарри вычеркнули его жизни семьи.

"До недавнего времени между мной и Меган не было никаких проблем. Я молчал, потому что Меган была беременна Арчи, но сейчас говорю об этом, потому что они и их пиарщики продолжают вытеснять меня из своей жизни", — сказал он.

Отношения Томаса и его 38-летней дочери были испорчены после прошлогодней королевской свадьбы. Томас пропустил роскошное мероприятие из-за медиа-скандала: за несколько дней до свадьбы он позировал на постановочных снимках, которые известный фотограф-папарацци сделал в обмен на деньги. Позже старшая дочь Саманта (сводная сестра Меган Маркл) утверждала, что это была ее идея, и что мотивация ее отца была не финансовой.

В июне 2018 года он появился в шоу "Доброе утро, Британия", в котором обсуждал свои личные отношения с Меган и его зятем. В другом интервью газете The Mail Томас Маркл сказал, что его дочь без него — "ничто": "Я сделал ее герцогиней, которой она является сегодня".

Постоянные платные интервью Томаса Маркла с прессой, как сообщается, разрушили его отношения с дочерью. Кроме того, в феврале 2019 года он опубликовал личное письмо, отправленное ему Меган Маркл вскоре после свадьбы: в нем герцогиня Сассекская заявила, что своими действиями он разбил ее сердце на миллион кусочков. Сам Маркл назвал письмо "кинжалом в сердце".

"Людям может показаться, что я не люблю свою дочь, но я очень ее люблю. Я хотел бы, чтобы они прислали мне фотографию Арчи, чтобы я мог повесить ее на стену рядом с фото Меган. Разве это не то, чего хотел бы любой дедушка? Я хотел бы знать, унаследовал ли он знаменитый нос Маркл", — сказал Томас. При этом он все же обвинил свою дочь и ее мужа в лицемерии.

"Все восхищаются тем, насколько они милы и прекрасны, но они не прекрасны для своей семьи. Это лицемерно. Их обращение со мной оставляет желать лучшего, — заявил он. — Я до сих пор никогда не встречал своего зятя. Почему принц Гарри не мог сесть в самолет и прилететь, чтобы увидеть меня и попросить ее руки? У него, очевидно, нет проблем с использованием частных самолетов".

Что касается будущего, Томас мечтает однажды воссоединиться с Меган и ее новой семьей.

"Я верю, что все семейные противоречия могут быть разрешены, и что все это еще может произойти для меня, Меган и Гарри", — поделился он.

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