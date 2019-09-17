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Ольга Фреймут ответила на критику из-за появления на пророссийском канале

Телеведущая устроилась на "Интер"

вторник, 17 сентября 2019, 16:48
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут, бывшая звезда "Ревизора", объяснила, почему ушла работать на скандальный телеканал "Интер".

Как стало известно ранее, знаменитость стала одной из ведущих нового ток-шоу "Роман с Ольгой", премьера которого состоялась во вторник, 17 сентября. Появление телеведущей на пророссийском канале вызвало волну негодования в сети, ей тут же припомнили фразу "не ходіть по інших каналах". В интервью "КП" в Украине" Фреймут ответила на критику.

"Я знаю, что все каналы манипулируют своими зрителями. Все-все-все! Я вам могу это гарантировать. Поэтому, когда люди поддаются стадному рефлексу, говорят, "она пошла на пророссийский канал", значит, это не мой зритель. Мой зритель разбирается в ситуации. Он понимает, где его обманывают, а где - нет", - говорит Фреймут.

"Я, например, не понимаю, кто придумал запретить показывать на Новый год "Иронию судьбы, или С легким паром!". СССР - это же вообще другая страна была. Это все равно, что сегодня вы любите свою маму, а завтра уже нет, потому что она что-то сделала, что вам не понравилось. Как можно за мгновение разлюбить?!", - возмущается телеведущая.

Проект "Роман с Ольгой" будет выходить на телеканале "Интер" со вторника по пятницу. В программе будут темы, о которых боятся говорить, секреты, которыми не принято делиться даже с самыми близкими.

Напомним, что недавнее шоу Ольги Фреймут "Оля", которое выходило на Новом канале всего несколько недель, закрыли из-за провальных рейтингов.

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