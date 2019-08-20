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Ольга Фреймут засветилась на новом ТВ-канале: выбор ведущей изрядно огорчил ее зрителей

В ближайшее время ведущая появится на канале "Интер"

вторник, 20 августа 2019, 19:02
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут, некогда звезда проекта "Ревизор", похвасталась новым проектом, который теперь будет вести в эфире скандального телеканала "Интер".

На личной странице в Instagram Фреймут опубликовала первое промо-фото, на котором изображена со своим новым коллегой Романом Кадеминым.

"Поговорим?" - коротко прокомментировала фотографию ведущая. Других подробностей о новой передаче Фреймут раскрывать не стала.

Название нового проекта с Фреймут телеканал "Интер" не афиширует. При этом из информации пресс-службы стало известно, что в рамках ток-шоу его ведущие затронут и обсудят актуальные темы с мужской и женской точки зрения.

"В каждом из выпусков зрители смогут увидеть проблему глазами противоположного пола. Увидеть, чтобы вместе с ведущими и экспертами-профессионалами разобраться в самых запутанных и драматичных жизненных ситуациях", - отмечается в пресс-релизе проекта.

Прознав о возвращении Фреймут на экраны и ее новом месте работы, далеко не все фолловеры выразили восторг: "Как можно было пойти на "Интер"? Разочарование", "Уже жду комментарий Притулы по этому поводу", "Жесть, зачем же на "Интер"? Не ожидал, правда", "Простите, но смотреть этот канал не буду даже с вами", - стали писать в комментариях.

На вопросы и прочие комментарии своих фолловеров ведущая, очевидно, решила не отвечать.

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