Нас свела судьба: украинский певец откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"

Украинский певец Alekseev (Никита Алексеев), который не любит афишировать свою личную жизнь, рассказал об отношениях с новой солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Никита всегда скрытен, когда речь заходит о его личной жизни. Исполнитель на протяжении 7 лет скрывал от публики свою возлюбленную, и рассказал о ней только после расставания. О своих новых отношениях артист также не охотно говорит, но для программы "Життя відомих людей" Алексеев решил сделать исключение.

Впервые о романе артистов заговорили в апреле этого года. Тогда в сеть просочились снимки пары с совместного отдыха в Италии. А в июне Никита и Ульяна впервые вместе появились на премии российского телеканала МУЗ-ТВ: во время прохода по красной дорожке влюбленные держались за руки, не скрывая своих нежных чувств.

Несмотря на то, что тайное уже стало явным, Alekseev все равно с осторожностью говорит о чувствах. "Я это делаю очень аккуратно. Я все равно не готов делиться самым сокровенным", - заметил певец.

Артист считает, что их встреча с Ульяной была предначертана судьбой. "Нас свела судьба, я в этом убежден абсолютно точно", - отметил Никита.

Напомним, Алексеев и Синецкая познакомились на "Новой Фабрике звезд", где исполнили песню "Чувствую душой". Уже тогда поклонники заметили, что между ними появилась искра.

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