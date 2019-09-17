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Кароль призналась в мыслях о суициде после смерти мужа: что уберегло певицу

Тина вспомнила о сложном периоде своей жизни

вторник, 17 сентября 2019, 11:35
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Популярную украинскую певицу Тину Кароль после смерти мужа, продюсера Евгения Огира, посещали суицидальные мысли.

Об этом знаменитость рассказала в программе "Життя відомих людей". По словам артистки, справиться с ними и жить дальше ей помог сын Вениамин, которому на тот момент было 4 года.

"Когда не стало мужа, конечно, было все. И суицидальные настроения, разное... Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свой отведен век. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок - и он моя самая большая миссия", - поделилась Тина.

Певица признается, что с возрастом Веня все больше становится похожим на своего папу. "Он - копия отца. В характере, в поведении, в подборе одежды, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь", - рассказала исполнительница.

Сегодня Вениамину Огиру 10 лет, он живет и учится в школе Великобритании. Как ранее рассказала артистка, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив. Там же школьник частенько наведывается в украинскую общину, где удивляет публику украинскими нарядами и танцами.

Напомним, Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На момент кончины мужу Тины Кароль было 32 года, а в браке с артисткой он успел прожить всего пять лет.

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