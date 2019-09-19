Селин Дион откровенно рассказала о своей жизни после смерти мужа

Канадская певица Селин Дион выступила на шоу "Today" и в откровенном интервью рассказала о своей личной жизни после того, как ее муж Рене Анжелил умер от рака горла в 2016 году.

51-летняя звезда призналась, что в ее сердце все еще живет память о муже, и она не готова встречаться с другими мужчинами.

"Я ни с кем не встречаюсь. Я не готова встречаться. Но мне очень повезло, и я счастлива, что в моем окружении так много людей, которые заставляют меня смеяться", - говорит Дион.

73-летний Рене Анжелил, давняя любовь и менеджер певицы, умер в январе 2016 года. У пары трое детей: 18-летний Рене-Шарль и 8-летние близнецы Нельсон и Эдди.

Дион вспомнила сообщение, которое муж оставил ей перед смертью.

"Он позвонил мне перед шоу и оставил мне маленькое сообщение: "Я люблю тебя". Когда я вернулась домой той ночью, было очень поздно… И я решила не будить его, чтобы поцеловать, потому что мог не заснуть снова. А на следующее утро его уже не стало, - рассказала певица. - Но мы говорили раньше. И он прислал мне текстовое сообщение. Поэтому мы попрощались".

Дион сказала, что сохранила сообщение и все еще его перечитывает.

"Я спокойна, потому что знаю, что он не страдает. И я знаю, что он дал мне мужество, которое я сохраню на всю жизнь", - говорит она.

При этом Дион призналась, что ей не хватает романтических отношений: "Я скучаю по объятиям. Скучаю по словам: "Ты прекрасна. Скучаю по тому, что делал бы муж. И я держу свою душу и сердце открытыми".

Хотя Селин Дион еще не готова к новым отношениям, она не исключает этого в будущем. Сейчас певица получает и дарит любовь своим фанатам, детям и семье.

"Я чувствую эту любовь, и это заставляет меня двигаться. Романтической любви нет, но это нормально", - уверяет она.

15 ноября Селин Дион выпустит свой первый альбом без мужа. Релиз Courage (Мужество) и посвященный ему концертный тур, по словам певицы, поможет ей заново раскрыть себя.

"Я должна расправить крылья. И я должна доказать себе, своим детям, своей команде, своим фанатам, что я в порядке, - сказала она. - Я сильная и чувствую себя прекрасно".

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