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Актер сериала "Форс-мажоры" рассказал о начале отношений Меган Маркл и принца Гарри

Экранный отец Меган Маркл вспомнил, с каким сложностями актрисе пришлось столкнуться из-за отношений с принцем

пятница, 20 сентября 2019, 18:56
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В сериале "Форс-мажоры" Уэнделл Пирс и Меган Маркл играли отца и дочь в течение 7 лет. 55-летний актер воочию наблюдал, как развиваются отношения его коллеги с принцем Гарри, и в студии программы KTLA Morning News рассказал о том, с какими проблемами Меган столкнулась, когда их роман стал достоянием общественности.

В "Форс-мажорах" Меган Маркл играла роль Рэйчел Зейн - адвоката, дочери Роберта Зейна и жены главного героя Майка Росса. Когда СМИ узнали о том, что актриса и принц встречаются, на съемках ей пришлось соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Вендел Пирс признался, что вначале скептически относился к роману Меган и Гарри, но понял, что все серьезно, когда на съемочной площадке ей велели снять обручальное кольцо Рэйчел Зейн, прежде чем снимать сцены на улице.

"Я не думал, что это произойдет. А затем однажды на съемочной площадке появился парень из MI-5 [британской службы безопасности]. Я понял, что раз они кого-то послали, значит дело серьезное", - говорит актер.

Однажды Меган, которая на то время еще не обручилась с Гарри, не позволили выйти из машины, пока она не снимет с пальца кольцо.

"Ей сказали: "Дайте нам кольцо, потому что внизу по улице есть папарацци, и вы не можете выйти с кольцом", - вспоминает Пирс.

Несмотря на то, что актер лишь играл отца Меган Маркл, он пошутил, что был готов провозгласить отцовскую речь, когда Гарри однажды приехал на съемки "Форс-мажоров".

"Принц приходил на съемки один раз. У меня не было возможности увидеть его, но я был готов сказать ему, как ее телевизионный папа: "Если ты разобьешь ей сердце, я разобью тебе лицо". Я действительно хотел сказать это!" - со смехом вспоминает Пирс.

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