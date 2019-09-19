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Крупное издание извинилось перед принцем Гарри за публикацию расистского изображения

На коллаже, сделанном членом неонацистской группы, Гарри назван "предателем расы"

четверг, 19 сентября 2019, 17:08
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Компания Би-би-си извинилась перед принцом Гарри за то, что не предупредила его перед трансляцией и публикацией в сети изображения неонацистской группы, на котором он изображен с наведенным на голову пистолетом и назван "предателем расы".

Изображение, опубликованное на сайте BBC и транслируемое в вечерних новостях, представляло собой стилизованный коллаж из онлайн-поста ультраправой группировки, подписанный: "Увидимся позже, предатель расы". В самой статье исследовалась деятельность неонацистской группировки "Дивизия Зонненкриг".

"Одно изображение предполагает, что принц Гарри должен быть застрелен за брак с человеком смешанной расы", - говорилось в ней.

Редакция уменьшила размер картинки на следующий день, и удалила ее через два дня, объяснив это тем, что общественный интерес к статье уменьшился.

"Это вызвало серьезные проблемы с безопасностью для принца Гарри и причинило страдания его семье, когда его жена была почти на пятом месяце беременности", - сообщил изданию The Guardian представитель герцога Сассекского.

Гарри был единственным, кто пожаловался британскому телекоммуникационному регулятору Ofcom по этому поводу. Но представитель Ofcom сказал: "Изображение было очень оскорбительным, но, по нашему мнению, его включение в статью было редакционно оправданным, поскольку оно использовалось для осуждения и иллюстрации деятельности расистской группы".

Би-би-си также отклонили жалобу, заявив, что "использование изображения в отчете о деятельности группы явно отвечает общественным интересам". Тем не менее, корпорация принесла извинения за то, что не предупредила герцога и герцогиню Сассекских перед его трансляцией и онлайн-публикацией в декабре 2018 года.

В письме к принцу Гарри представители Би-би-си сообщили, что обязуются усовершенствовать свои рекомендации по использованию контента, который "создает риск оскорбления для изображаемого лица".

Представитель Гарри ответил, что герцог все же не согласен с решением транслировать изображение. "Его Королевское Высочество утверждает, что вместо того, чтобы воспроизводить оскорбительное изображение, его следовало бы описать так, чтобы оно потенциально не повлияло на других", - сказал он.

После выхода статьи Би-би-си создатель изображения Михал Шевчук, 19-летний житель Лидса, был приговорен к четырем годам и трем месяцам в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей, признав себя виновным по двум пунктам обвинения в терроризме и пяти пунктам хранения террористических материалов, в том числе учебного пособия "Аль-Каиды".

"Это была важная задача журналистики, которая привела к аресту, осуждению и тюремному заключению двух членов неонацистской группировки. Изображение герцога Сассекского было включено, чтобы показать отвратительную природу их поведения, - высказался представитель Би-би-си. - Естественно, мы сожалеем о причиненных страданиях и приносим извинения за то, что не предупредили Кенсингтонский дворец заранее о том, что оно должно быть опубликовано".

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