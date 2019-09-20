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Ким Кардашьян вспомнила, как отложила роды ради маникюра

Звезда реалити-шоу отказалась рожать с темными ногтями

пятница, 20 сентября 2019, 13:27
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38-летняя Ким Кардашьян в интервью лучшему другу Джонатану Чебану рассказала, как перед родами первой дочери Норд Уэст в 2013 году решила привести себя в порядок - сделать маникюр и восковую депиляцию. Издание People пишет, что ее не испугала даже преэклампсия, которая могла вызвать осложнения при родах.

Звезда вспомнила, что в день икс решила поесть в Макдональдсе и попросила друга завезти ее на депиляцию. 45-летний Чебан отметил, что в тот день Ким не могла двигаться, и ему буквально пришлось выносить ее из машины.

"Мы отправились в Макдональдс и гнали очень быстро, когда заметили, что за нами следуют папарацци, - добавила Ким. - Это было так безумно. Мы пытались от них оторваться, и в этот момент мне позвонили и сказали: "Эй, у тебя преэклампсия, тебе нужно родить прямо сейчас".

Преэклампсия - это состояние, которое развивается у беременных женщин, характеризуется высоким артериальным давлением и, как правило, приводит к опуханию стоп, ног и рук.

Звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян рассказала, что вернувшись домой получила еще один звонок от врачей, которые настаивали, чтобы она немедленно родила. Но Ким не была готова сделать это из-за неподходящего маникюра.

"Мои ногти были темными. Но я сказала: "Нет, нет, нет, у меня будет девочка, потому мне действительно нужны красивые светло-розовые ногти для родов". Я спросила у врача: "Вы уверены, что я должна родить прямо сейчас? Не могли бы вы дать мне еще два часа?" И он сказал: "Хорошо, встретимся через два часа".

Звезда реалити-шоу добавила, что она сделала все возможное, чтобы сохранить роды в тайне от публики. Отвезти ее в больницу она попросила близкую подругу, поскольку муж Канье Уэст находился в это время за пределами США.

"Я легла на заднее сиденье ее машины, а свою оставила на парковке отеля в Беверли Хиллз, - вспоминает Ким. При этом она столкнулась с соучредителем Apple Стивом Возняком, который находился в городе по ее же просьбе. - Я пыталась украдкой припарковать свою машину, столкнулась со Стивом и его женой и сказала им: Увидимся через два дня на День отца. Я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что у меня роды или что я еду в больницу".

Когда позже Возняк перезвонил ей, чтобы уточнить место для ланча, Ким уже родила, потому пригласила их в свою палату в медицинском центре Седарс-Синай.

Спустя шесть лет после беспокойного дня Ким и Канье стали родителями четверых детей: дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалома.

"Я так сильно люблю своих детей, но четверо - это все, с чем я могу справиться. Я очень занята, и каждому из моих детей нужно так много внимания", - написала она в августе на сессии вопросов и ответов в Instagram.

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