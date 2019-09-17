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Кендалл Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа: как теперь выглядит сестра Ким Кардашьян

В рядах звездных блондинок пополнение

вторник, 17 сентября 2019, 15:54
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Американская супермодель Кендалл Дженнер решилась на кардинальные перемены во внешности - жгучая брюнетка неожиданно перекрасилась в блонд.

23-летняя красотка приняла участие в показе британского модного дома Burberry, который накануне состоялся в рамках Лондонской Недели моды. На подиум модель вышла с новым цветом волос. Видеозапись с показа Кендалл опубликовала в личном микроблоге.

Дженнер дефилировала в белой рубашке, черной юбке с бахромой и бомбере с эмблемой бренда. Но все внимание публики в зале и подписчиков модели было приковано к ее локонам.

Поговаривают, что Кендалл стала блондинкой только ради показа, и вскоре она намерена вернуть свой привычный цвет волос.

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Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Напомним, в декабре прошлого года журнал Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высоокооплачиваемой моделью года. По данным издания, она заработала 22,5 миллиона долларов.

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