Кендалл Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа: как теперь выглядит сестра Ким Кардашьян

Американская супермодель Кендалл Дженнер решилась на кардинальные перемены во внешности - жгучая брюнетка неожиданно перекрасилась в блонд.

23-летняя красотка приняла участие в показе британского модного дома Burberry, который накануне состоялся в рамках Лондонской Недели моды. На подиум модель вышла с новым цветом волос. Видеозапись с показа Кендалл опубликовала в личном микроблоге.

Дженнер дефилировала в белой рубашке, черной юбке с бахромой и бомбере с эмблемой бренда. Но все внимание публики в зале и подписчиков модели было приковано к ее локонам.

Поговаривают, что Кендалл стала блондинкой только ради показа, и вскоре она намерена вернуть свой привычный цвет волос.

Напомним, в декабре прошлого года журнал Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высоокооплачиваемой моделью года. По данным издания, она заработала 22,5 миллиона долларов.

Сестра Кендалл Ким Кардашьян откровенно рассказала о том, как справилась со страхом и депрессией после того, как врачи поставили ей диагноз "системная красная волчанка".

Трансгендер Кейтлин Дженнер пошутила о смене пола и похвасталась дочерьми-моделями.

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