Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый Рафчик

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в очередной раз продемонстрировала свое отменное чувство юмора.

Знаменитость сделала фотоколлаж в стиле "мечты и реальность" и выложила его в свой микроблог. На снимке слева запечатлена влюбленная парочка, которая слилась в жарком поцелуе, а на фото справа - Лесю целует ее домашний питомец Рафчик. "Доброе утро", - лаконично подписала свою публикацию телезвезда.

Напомним, что Леся Никитюк не так давно пережила разрыв с любимым человеком, которого тщательно скрывала от посторонних глаз. Пара познакомилась на лестничной площадке, а вскоре между ними вспыхнули чувства. Телеведущая и некий "сосед" были вместе на протяжении двух с половиной лет, но чувства сохранить так и не удалось.

Сейчас у Леси есть только один постоянный спутник - собачка по кличке Рафчик. Телеведущая часто делится в соцсетях снимками с любимым питомцем, а недавно даже завела для песика Instagram. Кстати, на данный момент на страницу Рафаэля подписаны 13 тысяч пользователей соцсети.

Ранее Леся Никитюк призналась, что не до конца довольна своей внешностью. В одном из недавних интервью знаменитость честно рассказала, что хотела бы изменить в себе.

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