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Никогда не было подобных проблем: Осадчая предупредила о мошенниках, использующих ее имя

Телеведущая призвала не вестись на подобные провокации

четверг, 26 сентября 2019, 10:03
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Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что интернет-мошенники используют ее имя, чтобы обмануть доверчивых поклонников.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Чтобы ее пост прочитали как можно больше фанатов, Осадчая опубликовала фото "для привлечения внимания", на котором позирует с мужем Юрием Горбуновым.

Телеведущая призналась, что сначала отнеслась к этому несерьезно, но когда ее стали расспрашивать знакомые, то решила сделать публикацию, чтобы предупредить поклонников и призвать их не вестись на подобные провокации.

"В интернете распространяют мое интервью, или прямую речь, как рекламу средства от образований на ступнях. Как бы мне не было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей", - написала Осадчая.

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