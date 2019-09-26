Ольга Сумская вспомнила, как едва не умерла: кто тогда спас актрису

Народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила вторые роды, которые едва не закончились трагедией.

В программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" актриса поделилась шокирующей историей появления на свет второй дочери Анны. Девочка родилась недоношенной, а сама актриса чуть не умерла.

"Это была такая легкая беременность и такие тяжелые роды, вот просто очень тяжелые роды. Я должна была где-то месяц еще носить ребенка, и вдруг у меня давление 220 на 120, то есть я чувствую, что у меня стучит сердце, и голова кружится", – вспоминает Ольга.

Тогда Сумской поставили редкий диагноз - гестоз. Это заболевание часто приводит к преждевременным родам, а если не оказать женщине помощь вовремя, то это может вызвать внутриутробную смерть ребенка или летальный исход матери.

К счастью актрису вовремя госпитализировали и сделали кесарево сечение. "Тогда все было как в тумане. Я даже не помню, как я ее взяла на руки, это все было в таком, не то, что безсознательно, но я себя очень плохо чувствовала", - рассказала Ольга.

Важную роль в ее спасении сыграли не только врачи, но и отец актрисы, народный артист Украины Вячеслав Сумской.

"Папа прямо без перчаток, мой родненький, рвал крапиву. Аж руки опухли. Он ее перемолол, с медом смешал и по ложке столовой в день. Хранить в холодильнике, и так я очень хорошо подняла гемоглобин", - поделилась артистка.

Напомним, Ольга Сумская воспитывает двух дочерей - 29-летнюю Антонину от первого мужа Евгения Паперного и 17-летнюю Анну, которая появилась на свет в браке с Виталием Борисюком.

Ранее Ольга Сумская призналась, что часто становилась заложницей своей эффектной внешности, а однажды из-за своей красоты даже лишилась роли.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.