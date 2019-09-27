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Потап выпустил лирический альбом и новый клип: таким фаны рэпера еще не видели

Рэпер порадовал поклонников новинками

пятница, 27 сентября 2019, 11:26
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Украинский рэпер и продюсер Потап выпустил новый альбом в рамках своего сольного проекта ПТП. Пластинка получила название MISHA и в ней много лирики и откровений.

Вместе с выходом альбома состоялся также релиз клипа на заглавную песню лирической пластинки - трек CHINA. Видео доступно к просмотру на YouTube-канале ПТП.

MISHA – первая часть двойного альбома ПТП MISHA//NINA. Пластинка состоит из 7 песен: CHINA, "В темноте" (feat. Найкер), "Сенсация", Faster, Till the end, Eye contact, "Как под водой".

Музыку и слова к трекам нового альбома написаны Потапом (Алексеем Потапенко) в соавторстве с молодым саундпродюсером и звукорежиссером Nick Niker (Найкер).

"Первоначальное вдохновение зародилось из желания создать такую атмосферу, которая станет прямым отражением внутреннего "я" Леши. Мир, где он открывается совершенно по-новому - искренним, проникновенным, и одновременно техничным в форме подачи. Сложные отношения, которые приходится скрывать, боль самопожертвования, преданность любимому делу, бескомпромиссное стремление вперед и многие другие личные мысли, переживания Леши - проблематика, которая стала основой для создания всего альбома. Это целостный аудиорассказ, который транслирует основополагающую мысль - любовь останется навсегда", - говорит Найкер.

Альбом открывает песня CHINA, которая рассказывает о эмоциях мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда. По сюжету клипа, главный герой приходит в бар, чтобы залечить душевные раны.

  • 25 сентября популярная украинская группа KAZKA отметила важный день - первую годовщину нашумевшего клипа "Плакала". За первый год видео собрало почти 270 миллионов просмотров на YouTube, а сама песня обзавелась десятками каверов.
  • Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) выпустила клип на песню "Вільна каса". Эта работа стала продолжением хита "Охрана Отмена", отрывок которого появляется в начале ролика.

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