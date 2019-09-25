Автор хита "Охрана Отмена" порадовала фанов новым ироничным клипом: видео

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) выпустила клип на песню "Вільна каса". Эта работа стала продолжением нашумевшего хита "Охрана Отмена", отрывок которого появляется в начале ролика.

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. По сюжету клипа, 23-летнюю девушку бросает парень из-за лишнего веса и у нее начинается депрессия. Главная героиня садится на диету и ест брокколи. Драматизма добавляет мама девушка, которая постоянно спрашивает, почему дочь до сих пор не вышла замуж.

"Люби меня дрищем и люби жиробасом" – просьба девушки, главной героини текста, к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке". А также, высмеивание устаревших традиций и рамок, заставляют чувствовать себя неполноценно: вроде есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить. Я, как представитель поколения Z, как никто другой знаю, как досаждает когда родственники и друзья спрашивают когда замуж", - комментирует Джерри.

Всего за несколько часов видео собрало более 12 тысяч лайков и массу положительных откликов.

"Это бомбезно! Хоть и нет кассы, но это круто! Конец вообще бомба!", "Круто, Яна. Так держать", "Красочный клип, много прикольных моментов и качает", "Очень годный клип! Яна, ты молодец", - пишут поклонники начинающей певицы.

Ранее Jerry Heil выпустила новый зажигательный трек "Натверкай" и лирик-видео на него. В ролике снялась M.A.M.A.S.I.T.A - тренер по тверку с десятилетним стажем.

Популярный украинский артист и кумир молодежи MONATIK представил клип на свою новую песню "Каждый раз".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.