Леся Никитюк оголилась перед камерой и показала себя настоящей: фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда передачи "Хто зверху", поделилась в соцсети полуобнаженным фото, на котором показала себя "настоящей".

Снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram, где собрал уже более 200 тысяч лайков. В комментариях активно обсуждают внешность и фигуру Никитюк.

"Настоящая я", - коротко прокомментировала снимок телеведущая. На фото в поле Никитюк приоткрывает одну сторону пальто, открывая объективу обнаженное тело.

"Весьма эффектно", "Вау, Леся! Отличное фото", "Потрясно", "Красиво. Очень. Такие краски", "Отличное осеннее фото. Леся - красавица", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар появилась на обложке известного глянца в непривычном эффектном образе.

Украсила страницы глянца и актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ. Таких фотографий в ХIX веке, пожалуй, не было.

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