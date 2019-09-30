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Леся Никитюк оголилась перед камерой и показала себя настоящей: фото

Эффектный снимок телеведущей собрал в соцсети более 200 тыс. лайков

понедельник, 30 сентября 2019, 11:38
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда передачи "Хто зверху", поделилась в соцсети полуобнаженным фото, на котором показала себя "настоящей".

Снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram, где собрал уже более 200 тысяч лайков. В комментариях активно обсуждают внешность и фигуру Никитюк.

"Настоящая я", - коротко прокомментировала снимок телеведущая. На фото в поле Никитюк приоткрывает одну сторону пальто, открывая объективу обнаженное тело.

"Весьма эффектно", "Вау, Леся! Отличное фото", "Потрясно", "Красиво. Очень. Такие краски", "Отличное осеннее фото. Леся - красавица", - пишут в комментариях под снимком.

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