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В стиле Эми Уайнхаус: Екатерина Кухар появилась на обложке глянца в необычном образе

Балерина стала героиней свежего выпуска Marie Claire

суббота, 28 сентября 2019, 10:17
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Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала главной героиней октябрьского номера журнала Marie Claire.

Знаменитость украсила обложку глянца, снялась в стильной фотосесссии и дала интервью, где рассказала о карьере и своей цели на танцевальном шоу. Один из кадров балерина обнародовала на своей странице в Instagram.

"Нахожу безграничный талант в людях, которые умеют раскрывать в тебе новые грани и "потайные комнаты", о которых ты и не догадываешься. Каждое новое интервью или спецпроект - словно переход к другому этапу жизни....и для меня, это определенная догма!", - написала Екатерина.

В конце поста Кухар поблагодарила команду журнала за "классные образы, танцы и положительный заряд эмоциями".

Поклонники Екатерины оценили образ балерины для обложки глянца. Ретро-стрелки, яркая помада, объемная прическа - многим он напомнил стиль британской певицы Эми Уайнхаус.

В ходе интервью Кухар рассказала о своей цели на "Танцях з зірками" и объяснила свои строгие комментарии.

"Мне было интересно попробовать себя в чем-то новом - и не в плане судейства, тут у меня как раз был богатый опыт. В шоу у меня есть определенная цель - вытянуть из участников даже то, чего они от себя не ожидают. Если уже вышел на паркет и претендуешь на кубок - будь добр, закрывайся в зале и паши! Некоторые участники обижаются на мои слова, но большинство звезд понимают, что порой строгие комментарии существуют лишь для того, чтобы их подстегнуть работать еще упорнее", - объяснила балерина.

  • Екатерина Кухар вышла замуж за артиста балета Александра Стоянова. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире "Танців з зірками", а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.
  • Звезда украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ и участница "Танців з зірками" Ксения Мишина стала героиней октябрьского номера журнала "Караван историй".

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