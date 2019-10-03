Уже скоро: Влад Яма заговорил о втором ребенке

Известный украинский хореограф, танцор, а также судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма признался, что они с женой задумываются о пополнении в семье.

Об этом он рассказал в программе "Зе Интервьюер". Хореограф признался, что после рождения сына Леона он прочувствовал отцовство и теперь мечтает об еще одном ребенке - дочери. Влад также заверил, что это произойдет в ближайшее время (видео смотрите на странице ниже).

"Я хочу еще. Хотим девочку еще. Жена не против. Пока не было Леона, я хотел четверых. Но появился малой и какое-то время мы вообще об этом не говорили. Год наверное. Потому что это было немножко сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет", - сказал Яма.

Напомним, что Влад Яма долго скрывал от общественности свою личную жизнь. А два года назад выяснилось, что у хореографа есть супруга и маленький сын. Мальчика Яма показывает в сети редко, а если и публикует фото, то лицо закрывает смайликами или забавными мордашками. А вот красавицей-женой регулярно хвастается перед фанатами.

Недавно Влад Яма впервые рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей второй половинке - Лилиане.

Также читайте, Влад Яма объяснил, почему не показывает общественности лицо сына Леона.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.