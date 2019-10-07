Украинка заставила судей и зал Britain's Got Talent аплодировать стоя: видео

Победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова, отличилась успехом на британской версии передачи "Britain's Got Talent: Champions", в финале которого заняла 3 место. Прошлой зимой художница на песке также заняла 3 место в аналогичном проекте США "America's Got Talent", а в этом году взялась покорять Британию.

Примечательно, что и в США, и Великобритании Симонова заставила членов жюри нажать Golden Buzzer ("Золотую кнопку"), которая проводит участника шоу сразу в финал. Таким образом украинка стала единственным в мире участником талант-шоу, который удостоился такой возможности на обеих передачах - в США и Британии.

В ходе финала "Britain's Got Talent" Ксения Симонова заставила жюри и зрителей аплодировать стоя. Свой номер художница посвятила памяти принцессы Дианы. Успешное выступление позволило украинке занять на проекте 3 место.

Смотрите также на The Lime, как прошел 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019, в рамках которого участники обменялись партнерами.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.