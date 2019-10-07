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Обмен партнерами на Танцях з зірками-2019: как прошел 7 выпуск шоу

По традиции в 7 выпуске шоу участники обменялись партнерами

понедельник, 7 октября 2019, 07:24
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Вечером 6 октября в эфире канала "1+1" прошел 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019, который стал экватором передачи. По традиции в этом выпуске все участники шоу единоразово обмениваются партнерами, а по его итогам никто не покидает проект. Так, к примеру, первыми на паркет вышли Елена Кравец и партнер Виктории Булитко Дмитрий Дикусар.

Приглашенной ведущей на звездном балконе в это воскресенье стала поп-певица Оля Полякова (которая не упустила возможности потроллить Тину Кароль за ее латексные и атласные наряды). The Lime проследил за ходом 7 выпуска шоу и отобрал 5 лучших номеров с чужими партнерами.

Виктория Булитко и Макс Леонов. Фьюжн

Номер актриса "Дизель шоу" Виктории Булитко стал своеобразным ответом юмористке Елене Кравец, которая в 7 выпуске Танців з зірками-2019 выступила с ее партнером. На паркет проекта Булитко вышла с Максом Леоновым, для особенного эфира пара подготовила бодрый фьюжн. И пусть он получил не высший балл от судей (21 из 30-ти возможных), подготовились участники весьма недурно.

Ксения Мишина и Лиза Дружинина. Женское танго

Так как обмен партнерами происходил рандомно, впервые на проекте Танці з зірками-2019 танцевали две участницы. Женское танго зрителям представили Ксения Мишина и Лиза Дружинина. Идея оказалась весьма удачной, танец пары - довольно эффектным. Зрители оценили номер бурными овациями, а судьи - 28 баллами из 30-ти возможных. И, как вы может догадаться, был в 7 выпуске и танец двух мужчин. Об этом дальше.

Данэль Салем и Елена Шоптенко. Пасодобль

Одним из самых недооцененных участников Танців з зірками-2019 судья Франсиско Гомес назвал Даниеля Салема. В 7 выпуске телеведущий вышел на паркет с "легендой танцевального проекта" Еленой Шоптенко. Под хит You Should See Me In A Crown певицы Билли Айлиш пара исполнила грациозный пасодобль и получила одну из самых высоких оценок - 28 баллов.

Людмила Барбир и Женя Кот. Ча-ча-ча

Фавориты проекта Людмила Барбир и Женя Кот оказались на этот раз партнерами, и эта идея обернулась одним из самых сильных номеров 7 выпуска. На паркете Танців з зірками-2019 пара выступила с бодрым ча-ча-ча, который судьи также оценили в 28 баллов.

Владимир Остапчук и Александр Прохоров. Мужской пасодобль

Ну и так как зрители 7 выпуска видели женское танго, под конец вечера стало известно и о мужском номере, мужском пасодобле, исполнить который взялись Владимир Остапчук и Александр Прохоров. Танец двух танцоров выглядел как сражение мужчин за корону Екатерины Кухар и порядком впечатлил судей и зрителей. Он же принес партнерам 28 баллов из 30-ти.

Кто в зоне риска и как по итогам 7 выпуска выглядела турнирная таблица

По итогам 7 выпуска Танців з зірками-2019 в зоне риска оказались две пары: Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Елена Кравец и Макс Леонов. Из двух проект покинула бы вторая пара. Но благодаря тому, что в это воскресенье на шоу отметили экватор, эти участники продолжат участие и выйдут на паркет в следующее воскресенье, 13 октября.

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