Королева Елизавета ударила племянника по лицу перед Элтоном Джоном

15 октября мир увидит автобиография Элтона Джона с говорящим названием "Я". В книге мемуаров 72-летний музыкант делает много шокирующих открытий о личной жизни. В частности, он вспоминает, как однажды стал свидетелем воспитательного процесса в королевской семье.

Издание Page Six сообщает, что во время вечеринки королева Елизавета II попросила своего племянника виконта Линли присмотреть за его сестрой леди Сарой Армстронг-Джонс, поскольку та неважно себя чувствовала и покинула праздник, чтобы отдохнуть. Линли не был заинтересован в этом.

"Когда он [Линли] попытался от нее отмахнуться, королева слегка ударила его по лицу, приговаривая: "Не (пощечина) спорь (пощечина) со мной (пощечина) я (пощечина) королева!", - написал Элтон Джон.

После этого Линли последовал инструкциям Елизаветы. Когда королева Великобритании заметила, что Джон стал свидетелем ее необычного поведения, она подмигнула ему и ушла.

"Я знаю, что публичный имидж королевы не совсем дикий и легкомысленный, но… наедине она может быть веселой", - утверждает музыкант.

Этот случай - не единственная королевская сплетня, которой он делится в своей новой книге. Элтон Джон также вспоминает принцессу Диану, с которой был очень близок. В частности, певец подробно описывает случай, когда голливудские звезды Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне поссорились из-за леди Ди на вечеринке.

"Ричард Гир и Диана, казалось, были очень увлечены друг другом. К тому моменту она развелась с принцем Чарльзом, а Ричард расстался с Синди Кроуфорд. Они сидели перед камином вместе, увлеченные непринужденной беседой. Сталлоне, казалось, ревностно следил за парой", - пишет Джон.

Когда группа переместилась в столовую, Сталлоне и Гира нигде не было видно. Дэвид Ферниш (ныне муж, а ранее - бойфренд Элтона Джона) нашел из в зале.

"Видимо, они собирались решить свои разногласия из-за Дианы с помощью кулачного боя", - пишет Джон.

После обеда Диана и Гир возобновили флирт, из-за чего Сталлоне решил уйти.

"Я бы никогда не пришел, если бы знал, что здесь будет долбанный Принц Очарование, - отрезал Сталлоне. - Если бы я хотел ее, я бы получил ее!"

Тем временем Диана, по словам Элтона Джона, была "совершенно невозмутима".

"Может быть, она не поняла, что происходит. Или, может быть, такие вещи происходили все время", - пишет он.

Ранее коллеги Элтона Джона рассказали, как в 1979 году во время тура в СССР музыкант обнаружил, что его коллекция сокровищ больше, чем в музее Кремля

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