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Нельзя называть эпатажными: солистка The Hardkiss рассказала о необычных пунктах в райдере группы

Юлия Санина стала гостьей нового выпуска шоу "Слава+"

вторник, 8 октября 2019, 11:21
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Вокалистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о необычных требованиях участников коллектива к организаторам их концертов.

Несколько пунктов райдера певица озвучила в шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Артистка призналась, что бытовой райдер содержит немного условий - M&M’s и шоколад. А вот в техническом документе прописано несколько интересных моментов.

"Нас нельзя со сцены называть эпатажными. Нам не нравится это слово. Мы яркие или готичные, но не эпатажные, - говорит Юлия. - Ведущий должен выдержать паузу и ничего не говорить перед нашим выступлением, хотя бы минуту-две. Перед нашим выступлением должно быть темно. Музыка не должна звучать после того как мы покинем сцену. Это все настраивает зрителя на определенный лад".

Санина также добавила, что их выступления нельзя снимать на профессиональную технику. "Мы за то, чтобы не выкладывали концерты на YouTube, а чтобы люди приходили на живые концерты".

  • Ранее о своих райдерах рассказали украинский артист MONATIK и певица MARUV.
  • Также мы писали, что украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в России, всегда просит у организаторов своих концертов 12 пар носков и алкоголь. Проживать исполнительница желает в отеле не менее 5 звезд.

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