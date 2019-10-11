RU  UA

Лайм

Леся Никитюк насмешила поклонников "неловким моментом" в киевском ТЦ

Ведущая показала забавный кадр

пятница, 11 октября 2019, 13:15
читати статтю українською

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр.

На снимке ведущая "Хто зверху?" запечатлена в киевском торговом центре Gulliver. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.

В кадр попал мужчина, который шагает к лестнице и смотрит на нижнюю часть спины Леси. Этот "неловкий момент" и показала Никитюк своим подписчикам.

"Спалился парниша", "Засмотрелся", "Оценил", "Куда он смотрит?", "Ахахах этот взгляд на заднем плане", "Ну ты это... Заглядывай, если че", "Так посмотрел", "Леся, он на штанишки смотрит", "Огонь", "Этот взгляд, сзади", "Видимо попа - в поряде", "Парень попку заценил", "Покорила Киев и не только", - смеются поклонники в комментариях.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Оля Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа

Украинская поп-исполнительница Оля Полякова впервые решила открыться поклонникам

В Instagram Заворотнюк появился первый пост с момента разговоров о смертельной болезни

11 октября в аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилась информация от ее близких

Украинская певица с мужем узнали пол их первенца: трогательное видео

В сети появилось видео на котором певице и ее супругу рассекретили пол их будущего ребенка

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: