Леся Никитюк насмешила поклонников "неловким моментом" в киевском ТЦ

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк изрядно повеселила своих фанатов, опубликовав на своей странице в Instagram забавный кадр.

На снимке ведущая "Хто зверху?" запечатлена в киевском торговом центре Gulliver. Телезвезда позирует возле эскалатора, судя по всему демонстрируя свой трендовый лук. Но, как известно, всегда найдется тот, кто испортит фото.

В кадр попал мужчина, который шагает к лестнице и смотрит на нижнюю часть спины Леси. Этот "неловкий момент" и показала Никитюк своим подписчикам.

"Спалился парниша", "Засмотрелся", "Оценил", "Куда он смотрит?", "Ахахах этот взгляд на заднем плане", "Ну ты это... Заглядывай, если че", "Так посмотрел", "Леся, он на штанишки смотрит", "Огонь", "Этот взгляд, сзади", "Видимо попа - в поряде", "Парень попку заценил", "Покорила Киев и не только", - смеются поклонники в комментариях.

Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый Рафчик.

Носила чай Насте Каменских: Леся Никитюк рассказала, кем работала на заре своей карьеры.

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