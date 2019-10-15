RU  UA

Лайм

Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут

Первый фильм актрисы даже показали на кинофестивале в Германии

вторник, 15 октября 2019, 18:26
читати статтю українською

Бывшую актрису Disney Беллу Торн, которая недавно дебютировала в кино с пометкой "18+", отметили престижной порно-наградой. Ее короткометражку "Он и Она" в стиле БДСМ даже показали на кинофестивале в Германии.

22-летняя актриса, известная прежде подростковыми проектами, попробовала себя в роли режиссера и сняла для PornHub свой первый проект. Работа оказалась настолько успешной, что была удостоена премии Vision Award на церемонии Pornhub Awards 2019. Вот только по ТВ ее уже не покажут.

Впервые проект Торн показали на кинофестивале в Ольденбурге, теперь она доступна и на премиум-страницах порно-ресурса. Сама актриса утверждает, что это переосмысленная история о Ромео и Джульетте, украшенная тематикой БДСМ.

Как рассказала знаменитость журналистам LADBible, процесс съемок выдался очень интересным. Происходящее в кадре снимали в режиме реального времени и подобный опыт у Торн был впервые: "К тому же, это вообще мой первый фильм, так что было очень любопытно делать картину, в которой, к тому же, так много секса. Это было довольно забавно".

Впервые на экране актриса появилась в 2003 году, тогда Торн исполнила незначительную роль в фильме "Застрял в тебе". В 2010 году она получила главную роль в телесериале "Танцевальная лихорадка", где играла Сиси Джонс. Однако настоящую известность актрисе принесла роль Тэнси Хенриксон в телесериале "Большая любовь".

  • В сети также дискутируют, получит ли Хоакин Феникс "Оскар" за роль в фильме "Джокер". Мнения по этому поводу расходятся, и если актера не наградят киноакадемики, то вот порноресурсы PornHub и xHamster точно должны придумать, как его отблагодарить. Ведь их рейтинги взлетели до небес.
  • Ранее Pornhub снял фильм на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой

Украинский музыкант Сергей Бабкин признался, что едва не развелся со Снежаной, и рассказал, кто им помог сохранить брак.

Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну

Российская исполнительница ждет помощи от президента Украины по делу запрета на въезд в Украину

Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку

Инцидент на столичном вокзале закончился для ведущей и актрисы травмами

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: