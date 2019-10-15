Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут

Бывшую актрису Disney Беллу Торн, которая недавно дебютировала в кино с пометкой "18+", отметили престижной порно-наградой. Ее короткометражку "Он и Она" в стиле БДСМ даже показали на кинофестивале в Германии.

22-летняя актриса, известная прежде подростковыми проектами, попробовала себя в роли режиссера и сняла для PornHub свой первый проект. Работа оказалась настолько успешной, что была удостоена премии Vision Award на церемонии Pornhub Awards 2019. Вот только по ТВ ее уже не покажут.

Впервые проект Торн показали на кинофестивале в Ольденбурге, теперь она доступна и на премиум-страницах порно-ресурса. Сама актриса утверждает, что это переосмысленная история о Ромео и Джульетте, украшенная тематикой БДСМ.

Как рассказала знаменитость журналистам LADBible, процесс съемок выдался очень интересным. Происходящее в кадре снимали в режиме реального времени и подобный опыт у Торн был впервые: "К тому же, это вообще мой первый фильм, так что было очень любопытно делать картину, в которой, к тому же, так много секса. Это было довольно забавно".

Впервые на экране актриса появилась в 2003 году, тогда Торн исполнила незначительную роль в фильме "Застрял в тебе". В 2010 году она получила главную роль в телесериале "Танцевальная лихорадка", где играла Сиси Джонс. Однако настоящую известность актрисе принесла роль Тэнси Хенриксон в телесериале "Большая любовь".

В сети также дискутируют, получит ли Хоакин Феникс "Оскар" за роль в фильме "Джокер". Мнения по этому поводу расходятся, и если актера не наградят киноакадемики, то вот порноресурсы PornHub и xHamster точно должны придумать, как его отблагодарить. Ведь их рейтинги взлетели до небес .

взлетели до небес Ранее Pornhub снял фильм на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана.

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