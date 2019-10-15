Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой

Украинский музыкант Сергей Бабкин откровенно рассказал о кризисном периоде в браке со Снежаной, который едва не закончился разводом.

Участник группы 5'nizza стал гостем нового выпуска шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью артист поделился подробностями личной жизни и рассказал о загадочном "хозяине дома", который неоднократно спасал его семью.

Сергей признался, что за 12 лет совместной жизни со Снежаной, у них был только один серьезный конфликт.

"Это было на третьем году жизни вместе и произошла очень неприятная история. Мы чуть не разошлись. Земля начала трескаться под ногами, и я думал, что все, конец. Я очень сильно напортачил. И мы уже были на чемоданах, Снежа собрала вещи, чтобы уезжать", - вспоминает музыкант.

По словам Бабкина, он тогда сорвался и ушел в загул. Как известно, до знакомства со Снежаной Сергей злоупотреблял алкоголем, но благодаря будущей супруге завязал с пагубной привычкой. "Я сорвался и вел себя очень скверно. Какой-то фестиваль был... и пошло-поехало. Рвануло на старых дрожжах", - рассказал музыкант.

А помог ему сохранить брак полтергейст, который живет вместе с ними, в их доме и помогает Бабкиным.

"Снежана злилась и уходя услышала, что в ванной бежит вода, а я, когда ухожу все перекрываю, все краны. Она зашла во всей этой ерунде, когда это все случилось, увидела полную ванну воды, которая уже вытекает за края. Она раз, а краны закрыты, начинает быстренько эту воду собирать, платьями, потому что все льется на пол…и чувствует, что кто-то стоит в такой же позе и дышит возле нее и говорит: "Что вы? Что вы делаете?" И она села на чемоданы и успокоилась", - поделился артист.

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины воспитывают троих детей - 12-летнего сына Артура, 8-летнюю Васелину и трехмесячного Елисея. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Ранее Сергей Бабкин поделился с поклонниками трогательным видео с новорожденным сыном Елисеем. На кадрах ролика счастливый папа сидит на кухне и поет малышу композицию "Луч солнца золотого" из мультфильма "Бременские музыканты", аккомпанируя себе на гитаре.

Сергей и Снежана Бабкины рассекретили необычное имя новорожденного сына и поделились подробностями родов.

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