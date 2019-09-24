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Ажиотаж вокруг сериала "Кріпосна": сеть наводнили забавные мемы

Зрители сериала продолжают бороться за Андрея Жадана

вторник, 24 сентября 2019, 21:11
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Зрители украинского сериала "Кріпосна", финал которого вот уже вторую неделю становится темой самых жарких дискуссий в соцсетях, продолжают настаивать на съемках 3 сезона.

В частности, сценаристов канала СТБ просят продолжить сериал и сделать главную героиню Екатерину счастливой - оживить ее возлюбленного Андрея Жадана, внезапная смерть которого и вызвала ажиотаж по окончании 2 сезона костюмированной драмы. Помимо споров и дискуссий в соцсетях появились креативные тематическим мемы.

Ранее зрители "Кріпосної" запустили в сети флешмоб #жаданживи, в рамках которого стали предлагать сценаристами всевозможные идеи, как же оживить убитого персонажа. Свое неравнодушие к нему креативщики выразили и в забавных картинках:

Насколько известно, авторы сериала действительно задумались о продолжении, однако на данный момент ни у канала СТБ, ни у актеров драмы нет никакой информации о том, как может в дальнейшем повернуться сюжет. Также пока нет и предположений о том, когда стоит ждать выхода 3 сезона на экраны.

В начале февраля 2019 года сериал возглавил топ трансляций среди украинских телеканалов в будни. Еще в январе вышла и одноименная книга, написанная по мотивам сериала "Кріпосна".

  • В сети появился трейлер исторического фильма "Цена правда" о журналисте Гарете Джонсе, который первым раскрыл миру правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине.
  • Ранее в сети показали первый трейлер фильма "Домой", номинанта на "Оскар" от Украины.

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