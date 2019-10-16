Украинская певица с мужем-миллиардером украсили обложку глянца: фото

Украинская поп-певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур стали героями свежего выпуска журнала Viva! Супруги украсили обложку глянца, а также рассказали о воспитании дочерей-двойняшек - Арабеллы и Мирабеллы.

Об этом сказано на сайте издания. Камалия и Мохаммад позировали для журнала не одни, а с девочками и двумя домашними питомцами.

В интервью изданию Камалия призналась, что она более строгий родитель, чем ее муж, который ни в чем не может отказать своим дочерям.

"Я более строгая, чем Захур. Он мягче, и теперь ему сложнее с девочками. А я его предупреждала: не иди на поводу у детей! Он меня не слушал, все отмахивался, а сейчас пожинает плоды", - призналась певица.

"Я заметила одну тенденцию: чем больше вокруг людей, тем они более непослушные. Когда я с ними остаюсь один на один, девочки меня беспрекословно слушаются. Помню, я такой же была в детстве: с приходом гостей начинала позволять себе больше", - добавила Камалия.

Ранее Камалия решилась на откровенные признания: в детстве будущая знаменитость неоднократно становилась жертвой отца-садиста.

Камалия рассказала о самом дорогом подарке из тех, что едва ли не каждый день ей дарит супруг. При этом, как отметила певица, это самый дорогой, но не самый ценный его презент.

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