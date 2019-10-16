RU  UA

Лайм

Украинская певица с мужем-миллиардером украсили обложку глянца: фото

Супруги показали дочерей-двойняшек и домашних питомцев

среда, 16 октября 2019, 13:05
читати статтю українською

Украинская поп-певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур стали героями свежего выпуска журнала Viva! Супруги украсили обложку глянца, а также рассказали о воспитании дочерей-двойняшек - Арабеллы и Мирабеллы.

Об этом сказано на сайте издания. Камалия и Мохаммад позировали для журнала не одни, а с девочками и двумя домашними питомцами.

В интервью изданию Камалия призналась, что она более строгий родитель, чем ее муж, который ни в чем не может отказать своим дочерям.

"Я более строгая, чем Захур. Он мягче, и теперь ему сложнее с девочками. А я его предупреждала: не иди на поводу у детей! Он меня не слушал, все отмахивался, а сейчас пожинает плоды", - призналась певица.

"Я заметила одну тенденцию: чем больше вокруг людей, тем они более непослушные. Когда я с ними остаюсь один на один, девочки меня беспрекословно слушаются. Помню, я такой же была в детстве: с приходом гостей начинала позволять себе больше", - добавила Камалия.

  • Ранее Камалия решилась на откровенные признания: в детстве будущая знаменитость неоднократно становилась жертвой отца-садиста.
  • Камалия рассказала о самом дорогом подарке из тех, что едва ли не каждый день ей дарит супруг. При этом, как отметила певица, это самый дорогой, но не самый ценный его презент.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Это очень симпатичный мне человек, но… Могилевская приоткрыла плотный занавес личной жизни

Украинская певица Наталья Могилвеская призналась, что в ее окружении есть молодой человек, который ей симпатичен.

Джастин Бибер неудачно прокатился на моноцикле: теперь его падение - новый мем в соцсетях

Певец учился кататься на одноколесном велосипеде для съемок нового клипа, но что-то пошло не так

Надя Дорофеева показала стильный дом за Киевом: певицу просят провести рум-тур

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала частный дом, в который недавно переехала со своим мужем Владимиром Дантесом.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: