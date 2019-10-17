RU  UA

Лайм

Группа "Антитела" растрогала эмоциональным клипом: в нем архивные видео семьи Тараса Тополи и Alyosha

Музыканты презентовали новое видео

четверг, 17 октября 2019, 12:21
читати статтю українською

Украинская группа "Антитела" презентовала клип на свою новую песню "Будет сын" - пятый трек из альбома Hello. В ролик вошли архивные видео семьи Тараса Тополи и Alyosha.

Премьера видео состоялась 17 октября на YouTube-канале коллектива. Режиссерами видеоряда выступили лидер группы Тарас Тополя и клавишник Сергей Вусык.

В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в свою частную жизнь. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры звездной семьи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба артистов, а также их семейные будни.

"Песня "Будет сын" в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы зарождались наши с Леной отношения и собственно план о котором поется в песне мы почти выполнили. У нас двое сыновей, остались еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады", - прокомментировал Тарас Тополя.

  • Ранее Мишель Андраде (Michelle Andrade) представила клип на украиноязычную песню "Не знаю".
  • Alekseev выпустил клип на песню "Камень и вода". Съемки видеоряда проходили в Исландии - стране невероятных пейзажей и волшебной природы.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья актрисы, у которой обнаружили рак

Сын голливудского актера убил собственную мать и погиб в стычке с полицией

Инцидент случился 15 октября в доме 81-летнего актера в Санта-Барбаре

Я не голодная сексуальная дикарка: жена Бабкина резко ответила на критику ее "неприличного" фото

Подписчики Снежаны Бабкиной осудили ее за фото, на котором она кормит грудью сына. Танцовщица не стала молчать и ответила хейтерам.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: