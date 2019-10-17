Группа "Антитела" растрогала эмоциональным клипом: в нем архивные видео семьи Тараса Тополи и Alyosha

Украинская группа "Антитела" презентовала клип на свою новую песню "Будет сын" - пятый трек из альбома Hello. В ролик вошли архивные видео семьи Тараса Тополи и Alyosha.

Премьера видео состоялась 17 октября на YouTube-канале коллектива. Режиссерами видеоряда выступили лидер группы Тарас Тополя и клавишник Сергей Вусык.

В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в свою частную жизнь. Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры звездной семьи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба артистов, а также их семейные будни.

"Песня "Будет сын" в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы зарождались наши с Леной отношения и собственно план о котором поется в песне мы почти выполнили. У нас двое сыновей, остались еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады", - прокомментировал Тарас Тополя.

Ранее Мишель Андраде (Michelle Andrade) представила клип на украиноязычную песню "Не знаю".

Alekseev выпустил клип на песню "Камень и вода". Съемки видеоряда проходили в Исландии - стране невероятных пейзажей и волшебной природы.

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