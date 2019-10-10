Украинская певица выпустила страстный клип с судьей шоу Танці з зірками-2019

Подопечная продюсерского центра MOZGI Entertainment рэпера Потапа Мишель Андраде (Michelle Andrade) представила клип на украиноязычную песню "Не знаю".

Премьера видео состоялась 10 октября на YouTube-канале певицы. Главная роль в клипе досталась всемирно известному хореографу и судье нового сезона "Танців з зірками" Франсиско Гомесу.

Певица и хореограф показали в клипе горячие танцы при лунном свете и под проливным дождем. Еще больше страсти видео придают огненные наряды звезд.

"В этом клипе я полностью включилась во все этапы работы. И с самого начала понимала, как все должно выглядеть на экране. Наши режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха приходили на репетиции, снимали на камеру, чтобы уловить детали танца с технической стороны, а я подсказывала нюансы со стороны музыкальной. У нас вообще очень дружная команда, где ценно видение каждого. Именно поэтому нам на все сто удалось передать настроение песни в клипе: вокруг много привлекательных парней, но по сравнению с ним, они - лишь тени. Она видит только одного, и ее сердце принадлежит ему", - сказала Elle.ua Мишель.

"Когда мы вместе танцевали, каждый буквально ощущал энергетику другого, подпитывался ею, заряжался этой силой. Ну, и стоит сказать, что Мишель - настоящий профессионал своего дела, поэтому мы довольно быстро нашли общий язык", - прокомментировал Франсиско.

Напомним, Мишель Андраде принимала участие в шоу "Танці з зірками" в прошлом году. Ее партнером был Женя Кот, который в новом сезоне танцует с Ксенией Мишиной.

Франсиско Гомес был главным хореографом на британских шоу X-Factor, The Voice и Аmerica's Got Talent. Он также ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

А украинцы его помнят по проекту "Танцюють всі", который выходил на телеканале СТБ. На шоу он был одним из четырех судей. Правда, с тех пор он немного изменился, сейчас он выглядит более мужественно.

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