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Сын голливудского актера убил собственную мать и погиб в стычке с полицией

Инцидент случился в доме актера в Санта-Барбаре

четверг, 17 октября 2019, 11:18
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Супругу голливудского актера Рона Эли, наиболее известного по сериалу 60-х "Тарзан", убил ее собственный сын. Как пишет BBC, инцидент произошел вечером 15 октября в доме Эли в Санта-Барбаре.

Наряд полиции обнаружил в доме тело 62-летней Валери Ландин Эли с многочисленными колотыми ранами. В свою очередь, ее 30-летний сын Кэмерон Эли, по словам полицейских, "представлял угрозу" и был также убит на месте. Других подробностей о действиях убийцы нет.

Насколько известно, 81-летний актер Рон Эли в это время также находился дома, но не пострадал.

Известность Рону Эли в 1960-х принес сериал "Тарзан" канала NBC. Его супруга Валерия Ландин Эли была моделью и в свое время побеждала на конкурсе красоты "Мисс Флорида". Всего у пары было трое детей: дочери Кирстен и Кейтленд и ныне покойный сын Кэмерон.

Как пишет источник, сын знаменитости учился в элитной школе в Нью-Гемпшире, после нее поступил в Гарвардский университет, где играл за футбольную команду. Что сподвигло Кэмерона Эли к убийству матери, на данный момент не известно.

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