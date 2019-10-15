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Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку

Инцидент закончился травмами

вторник, 15 октября 2019, 14:52
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На киевском вокзале группа неизвестных пыталась ограбить украинскую телеведущую Руслану Писанку. Осуществить задуманное карманникам не удалось, однако инцидент обернулся для знаменитости травмами и ущербом.

Как рассказала Писанка на личной странице в Facebook, ограбить ее попытались ромы. Пять человек подобрались сзади и решили проверить содержимое ее рюкзака прямо на ходу. Рядом с телеведущей был и ее супруг.

"Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту", - рассказала Писанка.

По словам ведущей, воры не тронули содержимое сумки благодаря ее супругу: "Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны", - добавила она.

В комментариях фолловеры пожелали ведущей скорее поправиться, а также высказали свое возмущение отсутствием полиции и охраны в районе столичного вокзала. Некоторые поделились личным опытом похожих неприятностей на вокзале и в метро.

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