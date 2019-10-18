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Оскароносная актриса попала в жуткое ДТП: видео с места аварии

Хелен Хант была доставлена в больницу

пятница, 18 октября 2019, 12:10
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Американская актриса Хелен Хант, обладательница премии "Оскар", попала в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что внедорожник, в котором находилась актриса, перевернулся при столкновении с другим транспортным средством. Момент ДТП попал на видео.

Хелен была экстренно госпитализирована в медицинский центр в Беверли-Хиллз с жалобами на боли. Но после осмотра врачей сама покинула медучреждение. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Хелен Хант - голливудская актриса, сценарист и режиссер. Она наиболее известна по роли в телесериале "Без ума от тебя", за который она удостоилась четырех премий "Эмми" и трех "Золотых глобусов". За роль в комедии "Лучше не бывает" Хант получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

  • Звезда картины "Форсаж: Хоббс и Шоу" Кевин Харт перенес сложную операцию на позвоночнике, который повредил в ходе ДТП в Малибу. Несмотря на то, что операция прошла успешно, актер по-прежнему ограничен в движениях.

  • Американский актер Трэйси Морган угодил в ДТП в Нью-Йорке, подмяв свой новенький спорткар Bugatti Veyron 2012 года. По иронии судьбы, в аварию Морган попал через 15 минут после покупки авто.

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