Оскароносная актриса попала в жуткое ДТП: видео с места аварии

Американская актриса Хелен Хант, обладательница премии "Оскар", попала в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что внедорожник, в котором находилась актриса, перевернулся при столкновении с другим транспортным средством. Момент ДТП попал на видео.

Хелен была экстренно госпитализирована в медицинский центр в Беверли-Хиллз с жалобами на боли. Но после осмотра врачей сама покинула медучреждение. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Хелен Хант - голливудская актриса, сценарист и режиссер. Она наиболее известна по роли в телесериале "Без ума от тебя", за который она удостоилась четырех премий "Эмми" и трех "Золотых глобусов". За роль в комедии "Лучше не бывает" Хант получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

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