Стало известно о последствиях тяжелого ДТП с участием комедийного актера Кевина Харта

Звезда картины "Форсаж: Хоббс и Шоу" Кевин Харт перенес сложную операцию на позвоночнике, который повредил в ходе ДТП в Малибу. Несмотря на то, что операция прошла успешно, актер по-прежнему ограничен в движениях.

Как пишет TMZ, в результате аварии позвоночник Харта оказался травмированным в трех местах - два повреждения пришлись на его грудную область и одно - на поясничную. Из-за этого на момент прибытия медиков актер и вовсе не мог двигаться.

Врачи не стали скрывать, что тяжелая травма позвоночника в поясничной области может вызвать не только затруднения в движениях, но даже частичный паралич. Однако после успешной операции они констатировали, что актер все же поправится. Сколько времени займет период реабилитации, пока не известно.

Появились в распоряжении издания и записи звонков в 911 вскоре после аварии. В службу спасения обратились люди, которые стали ее очевидцами и остановились на обочине, чтобы помочь. "Я не знаю, что случилось… Он не может двигаться", - отметила в разговоре неизвестная женщина, которая также уточнила, что Харт жив и дышит.

"Крыша смята, машина тоже прилично покореженная, дверь вдавило внутрь", - рассказал тот же голос о ретро-автомобиле Plymouth Barracuda 1970 года, в котором находился Харт.

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