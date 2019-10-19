Семейные выходные: Горбунов и Осадчая показали, как наслаждаются осенью в Киеве

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как проводят свои выходные. Звездная чета вместе с двухлетним сыном Иваном отправилась в киевский катерный клуб Adrenalin Wake Club, который находится на Трухановом острове.

Снимками с отдыха телеведущие похвастались на своих страницах в Instagram. "С воды осень еще красивее", - отметила Осадчая. А Горбунов написал, что "погода в этом году радует и взрослых и детей".

Катя позирует с выражением абсолютного счастья на лице на фоне живописной природы. Юрий с сыном сосредоточены на управлении водного транспорта.

Поклонники пришли в восторг от семейных фотографий пары, свое восхищение они выразили в комментариях под снимками.

"Какие вы красивые", "Красивая семья, красивый отдых", "Супер, с семьей всегда хорошо", "Очень милые фото", "А Юра держит сына возле себя, здорово", "Круто", "Что может быть милее, чем папа с сыном", - пишут фанаты звездной пары.

Катя Осадчая призналась, чем покорил Юрий Горбунов. По словам телеведущей, ее в будущем муже подкупили качества семьянина, необходимые для создания счастливых и гармоничных отношений в семье.

Юрий Горбунов объяснил, почему они с Катей Осадчей не показывают лицо сына.

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