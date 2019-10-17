RU  UA

Лайм

Юрий Горбунов объяснил, почему они с Катей Осадчей не показывают лицо сына

Звездная пара показывает Ваню только со спины

четверг, 17 октября 2019, 16:38
читати статтю українською

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов относятся к тем звездным родителям, которые скрывают от широкой публики лица своих детей. Телеведущие если и показывают двухлетнего Ивана в Instagram, то всегда со спины.

Так, в интервью "КП" в Украине" Юрий объяснил, почему они с Катей не показывают лицо малыша.

"А зачем? Он сам решит. Мы же у него не можем сейчас спросить разрешения. А это, я считаю, интимная часть семейной жизни", - сказал Горбунов.

Телеведущий также рассказал о воспитании сына. Он признался, что часто балует малыша. "Да, должна быть дисциплина, но для этого есть няня, для этого есть иногда мама. Папа для того, чтобы баловать", - считает Горбунов.

Юрий признался, что после рождения Вани сильно изменился. И если раньше они с супругой часто проводили время вдвоем, то сейчас на первом месте у них сын.

"Когда у меня есть свободный вечер, хочу провести его с ребенком, а не где-то, как раньше мы могли - а давай туда, а давай сюда. Сейчас ребенок – на первом месте. Иногда даже в кино ходим с Катей, когда Иван ляжет спать, чтобы не терять время, когда можно побыть с ним. Мы все стараемся делать втроем", - отметил ведущий.

  • Ранее Юрий Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Как отметил ведущий, эта победа ему досталась благодаря его жене, Кате Осадчей.
  • Катя Осадчая призналась, чем покорил Юрий Горбунов. По словам телеведущей, ее в будущем муже подкупили качества семьянина, необходимые для создания счастливых и гармоничных отношений в семье.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Я всегда пойму, но не вранье: украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост

Украинская певица Яна Соломко опубликовала неоднозначный пост, в котором заговорила о вранье.

Райан Рейнольдс с женой впервые показали новорожденную дочь

Голливудский актер Райан Рейнольдс впервые показал третьего ребенка и рассекретил его пол.

Новый парень Майли Сайрус не дает покоя таблоидам: хотя с такими фото это не странно

26-летняя певица Майли Сайрус охотно делится личными фото с 22-летним певцом Коди Симпсоном

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: