Юрий Горбунов объяснил, почему они с Катей Осадчей не показывают лицо сына

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов относятся к тем звездным родителям, которые скрывают от широкой публики лица своих детей. Телеведущие если и показывают двухлетнего Ивана в Instagram, то всегда со спины.

Так, в интервью "КП" в Украине" Юрий объяснил, почему они с Катей не показывают лицо малыша.

"А зачем? Он сам решит. Мы же у него не можем сейчас спросить разрешения. А это, я считаю, интимная часть семейной жизни", - сказал Горбунов.

Телеведущий также рассказал о воспитании сына. Он признался, что часто балует малыша. "Да, должна быть дисциплина, но для этого есть няня, для этого есть иногда мама. Папа для того, чтобы баловать", - считает Горбунов.

Юрий признался, что после рождения Вани сильно изменился. И если раньше они с супругой часто проводили время вдвоем, то сейчас на первом месте у них сын.

"Когда у меня есть свободный вечер, хочу провести его с ребенком, а не где-то, как раньше мы могли - а давай туда, а давай сюда. Сейчас ребенок – на первом месте. Иногда даже в кино ходим с Катей, когда Иван ляжет спать, чтобы не терять время, когда можно побыть с ним. Мы все стараемся делать втроем", - отметил ведущий.

Ранее Юрий Горбунов удостоился почетной награды "Папа года". Как отметил ведущий, эта победа ему досталась благодаря его жене, Кате Осадчей.

Катя Осадчая призналась, чем покорил Юрий Горбунов. По словам телеведущей, ее в будущем муже подкупили качества семьянина, необходимые для создания счастливых и гармоничных отношений в семье.

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