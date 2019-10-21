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Сын Повалий показал в сети беременную жену и рассказал о своих страхах перед родами

Впервые о положении супруги Ланы музыкант рассказал еще в феврале

понедельник, 21 октября 2019, 16:12
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Музыкант и продюсер Денис Повалий, сын украинской эстрадной певицы Таисии Повалий, поделился в сети радостным известием - вскоре, вопреки неуверенности и переживаниям, он станет отцом.

На личной странице в Instagram Повалий опубликовал фотографии беременной супруги Ланы. В комментариях музыкант поделился эмоциями от предстоящего пополнения в семье.

"Знали бы вы как долго я боялся продолжить род. "Это же такая ответственность", - говорил внутренний демоненок. "Ты больше никогда не будешь принадлежать себе", "Ты недостаточно силен / богат / здоров" и прочие сомнения мальчика - не мужчины с большой буквы - но потом меня осенило. Только любящая женщина рядом может сделать меня лучше. Нас лучше! Теперь троих", - написал Повалий.

На фото супруга музыканта позирует в одном лишь белье. Примечательно, что о беременности Ланы Повалий впервые рассказал подписчикам еще в феврале.

"Мне не верится, что настал этот час, когда уже ко мне будут обращаться "Папа, дай", "Папа, научи" И я силен как никогда. Спасибо тебе, прекрасная, заботливая и верная жена, что выбрала именно меня из сотен претендентов", - добавил он.

В комментариях к фотографиям фолловеры музыканта поздравляют молодых родителей, желают им любви, радости, семейного уюта и много терпения.

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