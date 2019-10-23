Ирина Билык пожаловалась на внезапное недомогание перед концертом

Украинская певица Ирина Билык перед концертом в Одессе почувствовала недомогание - общую слабость и высокую температуру.

Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что уже думала отменять выступление, но любовь фанатов "исцелила" ее.

"Накануне перед концертом с ужасом обнаружила дикую слабость, а перед выходом на сцену температуру 40. И уже думала все, концерту не быть, но..... Никогда не задумывалась, откуда во мне эти силы, что мной движет, когда несмотря на все "но" от здоровья до других моментов в жизни, я словно взлетаю над всеми неурядицами и все равно выхожу на сцену. А сегодня, когда появилось время подумать об этом, я вдруг поняла, что вы - это и есть моя сила, мой голос, моя неуязвимость", - обратилась к поклонникам Билык.

Певица поблагодарила фанов за то, что они делятся с ней своей "неуемной энергией, зарядом тепла, положительными эмоциями и любовью".

Поклонники в свою очередь пожелали певице скорейшего выздоровления и призвали беречь себя.

"Ирочка, выздоравливай скорее! Будь в тепле! Мы волнуемся", "Организм вам сигнализирует о том, что надо больше отдыхать, берегите себя, вы нужны нам здоровой, счастливой и энергичной", "Поправляйтесь скорее", - пишут фаны под постом Билык.

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