Ким Кардашьян отпраздновала день рождения и рассказала о дорогом подарке мужа

21 октября Ким Кардашьян отпраздновала 39-летие. В социальных сетях звезда реалити-шоу и бизнес-леди рассказала, что провела день рождения в кругу семьи и друзей, и праздник получился "самым расслабляющим".

"Я провела выходные с моими замечательными друзьями в Палм-Спрингс, а затем мама и Канье устроили вечером семейный ужин дома, - написал Кардашьян в Instagram.

Хотя празднование было относительно скромным по стандартам Голливуда, подарок Канье Уэста был по-настоящему впечатляющим.

"Я получила удивительные подарки от всей моей семьи, а Канье подарил мне самые чудесные сумки. Но он также пожертвовал от своего и наших детей имени 1 миллион долларов моим любимым благотворительным организациям, которые так усердно работают над тюремной реформой. Это делает мое сердце таким счастливым!" - добавила она.

Рэпер не впервые вручает жене миллионные чеки. В прошлогоднем подкасте Эшли Грэм Ким вспомнила, как Уэст вручил ей деньги, чтобы отклонить спонсорский пост в Instagram.

Один рекламный пост в Instagram Кардашьян стоит 1 миллион долларов. Бренд, который предложил ей сотрудничество, подделывал дизайнерские кроссовки Уэста Yeezy, поэтому она, по совету мужа, отказалась от выгодной сделки, а сам рэпер компенсировал супруге ущерб.

"Он оказался за городом, и мне доставили конверт к двери. Я открываю конверт, а там чек на миллион долларов и записка: "Спасибо, что всегда поддерживаешь меня и не постишь такие вещи," - рассказала она. - Мама не верила, что я собираюсь его обналичить. А я собиралась! Мне не стыдно".

Ранее Маколей Калкин в Instagram опубликовал видео, от которого фанаты пришли в восторг. На нем он танцует на сцене вместе с зажигательной певицей Лиззо.

Также пользователи Instagram засыпали лайками фотографии со свадьбы Фли - басиста группы Red Hot Chilly Peppers. Рок-звезда женился в лавандовом фраке и ярких кроссовках.

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