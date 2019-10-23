В лавандовом фраке и кроссовках: рок-звезда Red Hot Chilly Peppers женился во второй раз

57-летний басист рок-группы Red Hot Chili Peppers Фли (Майкл Бэлзари) женился на дизайнере из Лос-Анджелеса Мелоди Эсани. Жена музыканта младше его на 18 лет и имеет иранские корни, пишет издание People.

Фли поделился с фанатами счастливой новостью в Instagram, где на него подписано 736 тысяч человек. На фотографиях со свадьбы супруга рок-звезды запечатлена в великолепном свадебном платье и с букетом белых орхидей. Сам он выбрал для церемонии лавандовый фрак и яркие кроссовки.

"Моя жизнь изменилась навсегда, и я вечно смиренен и благодарен, - написал он. - Человек, который видит меня и знает, кто я. Моя жена @melodyehsani".

39-летняя Эсани тоже рассказала в социальной сети о радостном событии.

"На этих выходных я вышла замуж за своего лучшего друга, - подписала она фотографию пары, стоящей рука об руку перед кирпичным зданием. - На сегодняшний день ты моя лучшая коллаборация. Ты - мое сердце".

Поскольку новоявленные супруги держали свой роман в тайне, неизвестно, когда они начали встречаться. СМИ сообщают, что помолвка пары длилась всего месяц.

Брак Мелоди Эсани - второй для Фли. Музыкант ранее был женат на Лоэше Зевиар и иммет 31-летнюю дочь Клару Бэлзари. Фли также был помолвлен с моделью Фрэнки Рейдер, с которой делит 13-летнюю дочь Санни Бэлзари, но пара так и не узаконила свои отношения.

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