Я всегда возвращаюсь: Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце

Накануне премьеры фильма "Терминатор 6: Темные судьбы" 72-летний Арнольд Шварценеггер рассказал об экстренной операции на сердце, которую перенес в 2018 году. Откровениями актера делится британский таблоид The Sun.

Сегодня Шварценеггер находится в хорошей форме и шутит, что имеет достаточно сил, чтобы удивить зрителей эффектным появлением на экране.

"Я все еще могу это сделать. Я все еще могу появиться голым", - говорит он, намекая на знаменитую сцену из боевика "Терминатор 2: Судный день", в которой его герой, робот T-800, прибыл из будущего без одежды.

Хотя он чуть не умер на операционном столе, когда рутинная операция пошла наперекосяк, его единственное беспокойство заключалось в том, что это может испортить его график съемок. Но Арни оказался сильнее обстоятельств, и уже через неделю после возвращения из больницы возобновил занятия в спортзале.

Для возвращения Шварценеггера к роли смертоносного киборга потребовались серьезные тренировки.

"Это не проблема, - сказал он в интервью. - Чем ты старше, тем труднее становится. Тело уже не такое покладистое, как раньше. Но вам просто нужно больше тренироваться, делать больше повторений. Так это работает".

Фанатам повезло, актер вернулся на экраны. В марте 2018 года операция по замене пульмонального клапана в сердце пошла не по плану, и Арни понадобилось неотложное хирургическое вмешательство.

"Это было своего рода сюрпризом, - говорит он. - Я никогда не боялся этих вещей. На мгновение я заволновался, что это произошло слишком близко к съемкам в "Терминаторе 6", но сразу понял, что фильм - это хороший способ, чтобы вернуться в форму. Я был дома в кратчайшие сроки и вернулся в спортзал в кратчайшие сроки. Большинство людей слишком берегут себя после операции".

Арни пришлось отказаться от жима лежа, так как его грудная клетка держалась вместе благодаря каркасу. Но через четыре месяца после операции он был на съемочной площадке.

"Помните, я был раздавлен, меня уничтожали, расплавляли… Но я всегда возвращаюсь", - говорит он.

У Шварценеггера была еще одна причина быть в хорошей форме: летом его старшая дочь Кэтрин вышла замуж за звезду "Стражей Галактики" Криса Пратта.

"Это была красивая свадьба. Мы не могли выбрать лучшего парня. Крис фантастический, - рассказал он о новоиспеченном зяте. - Он настоящее сокровище: джентльмен и трудолюбивый парень. Он талантлив. Он милый. Они хорошо подходят друг другу".

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