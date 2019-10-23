RU  UA

Лайм

Звезда "Женского квартала" повторила образ легендарной Мадонны: фото

Поклонникам Веры понравился такой эксперимент

среда, 23 октября 2019, 14:34
читати статтю українською

Украинская певица, участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия повторила образ легендарной американской поп-звезды Мадонны времен ее бурной молодости.

Несколько снимков с фотосъемки исполнительница обнародовала на своей странице в Instagram. Платье-корсет, белокурые кудрявые волосы, красная помада и, конечно же, игривая родинка над губой - все это Вера продемонстрировала на фото.

"Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны", - написала Кекелия.

Подписчикам певицы понравился такой эксперимент, и они осыпали ее комплиментами.

"Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво", "Просто дива!!! Вера, вы и правда очень похожи на Мадонну!", "Красиво очень", "Похожи", "Класс, тебе идет", "Агонь, Верочка", - восхищаются комментаторы.

  • Ранее Тина Кароль опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена в белом халате и с полотенцем на голове. Судя по всему, певица решила повторить снимок знаменитой "Серии с полотенцами" (Towel Series) культового фэшн-фотографа Марио Тестино (Mario Testino).
  • Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп. Супруга принца Уильяма надела лавандовую блузку от Gucci с бантом и черные брюки-палаццо от Jigsaw. Три год назад в такой же блузе от Gucci, только розового цвета, выходила в свет Мелания.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ким Кардашьян отпраздновала день рождения и рассказала о дорогом подарке мужа

День рождения Ким Кардашьян - Канье Уэст подарил жене чек на миллион долларов и пожертвовал его на благотворительность

Маколей Калкин станцевал на сцене вместе с известной певицей: толпа пришла в восторг

Звезды в Инстаграме - Маколей Калкин выложил видео с танцем на концерте певицы Лиззо

Лидер Rammstein снял новый клип на "Ленфильме": фото

22 ноября одноименный проект музыканта выпустит свой второй студийный альбом F&M

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: