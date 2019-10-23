Звезда "Женского квартала" повторила образ легендарной Мадонны: фото

Украинская певица, участница проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия повторила образ легендарной американской поп-звезды Мадонны времен ее бурной молодости.

Несколько снимков с фотосъемки исполнительница обнародовала на своей странице в Instagram. Платье-корсет, белокурые кудрявые волосы, красная помада и, конечно же, игривая родинка над губой - все это Вера продемонстрировала на фото.

"Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны", - написала Кекелия.

Подписчикам певицы понравился такой эксперимент, и они осыпали ее комплиментами.

"Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво", "Просто дива!!! Вера, вы и правда очень похожи на Мадонну!", "Красиво очень", "Похожи", "Класс, тебе идет", "Агонь, Верочка", - восхищаются комментаторы.

Ранее Тина Кароль опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена в белом халате и с полотенцем на голове. Судя по всему, певица решила повторить снимок знаменитой "Серии с полотенцами" (Towel Series) культового фэшн-фотографа Марио Тестино (Mario Testino).

Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп. Супруга принца Уильяма надела лавандовую блузку от Gucci с бантом и черные брюки-палаццо от Jigsaw. Три год назад в такой же блузе от Gucci, только розового цвета, выходила в свет Мелания.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.