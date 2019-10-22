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Тина Кароль повторила фото знаменитой "Серии с полотенцами": фаны в восторге

Певица порадовала поклонников пикантным снимком

вторник, 22 октября 2019, 11:23
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Украинская певица Тина Кароль, которая продемонстрировала сексуальный наряд на "Танцях з зірками", продолжает радовать поклонников соблазнительными образами.

На странице артистки в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в белом халате и с полотенцем на голове. Пикантный образ дополнен неброским макияжем и украшениями.

Снимок Тина оставила без подписи, лишь указала, что автором кадра выступил фотограф Антон Кулаковский.

Судя по всему, певица решила повторить снимок знаменитой "Серии с полотенцами" (Towel Series) культового фэшн-фотографа Марио Тестино (Mario Testino).

Серия "полотенечных" работ Тестино началась со снимка Кейт Мосс. Как рассказывал фотограф, однажды он заметил Кейт, которая сидела в одном халате и с полотенцем на голове и чувствовала себя "невероятно свободно".

В итоге в цикле работ художника появились десятки снимков. В Towel Series уже успели принять участие Кара Делевинь, Ирина Шейк, Блейк Лайвли, Хейли Болдуин, Бритни Спирс, Наоми Кэмпбелл, Майли Сайрус, Селена Гомес и многие другие знаменитости.

Всего за несколько минут откровенный снимок Тины Кароль собрал 12 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

"Ну ничего себе", "Богиня", "Огонь", "Тина, убиваешь", "Безумно красивая", "Тина, роскошно", "Ну что за неземная? В тебе нежность", "Шикарная", "Сама нежность", "Сексуальная красотка", "Какая же ты красивая", - пишут фаны под постом.

  • Ранее Тина Кароль, которая сама воспитывает 10-летнего сына Вениамина, рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу.
  • В YouTube появился фильм с Тиной Кароль в главной роли: в нем она брюнетка с короткой стрижкой.

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