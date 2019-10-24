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Вера Брежнева показала трогательную записку от Меладзе, и это любовь

Продюсер признался супруге в любви

четверг, 24 октября 2019, 12:02
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, супруга композитора Константина Меладзе, после очередных слухов об измене мужа показала милое фото.

На снимке, который певица опубликовала в Instagram Stories, изображен конверт, содержащий любовную записку с текстом: I love you! ("Я люблю тебя"). Признание сопровождается таинственной буквой "К", которая, вне всякого сомнения, означает имя супруга Веры - Константин.

Таким образом Брежнева показывает, что романтика до сих пор присутствует в их отношениях, а значит ни о каких изменах в их семье не может быть и речи.

Напомним, что очередные домыслы об интрижке Меладзе появились около месяца назад. На этот раз продюсеру приписали роман с новой блондинкой из "ВИА Гры" - Эрикой Герцег.

Брежнева долго игнорировала эти слухи, но потом написал пост в Instagram, где исключила возможность измены супруга. Она написала, что "восхищается способностями мужа", который, если верить прессе, успевает делать тысячу дел и "прогуливаться с Эрикой".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ распространяют слухи об изменах Меладзе. Так, летом этого года сеть облетело фото, на котором мужчина, похожий на Константина развлекается в клубе с пышнотелой дамой. На снимке неизвестный уткнулся носом в пышное декольте своей спутницы. После этого в сети поползли слухи, что продюсер неверен певице.

  • Ранее Вера Брежнева рассказала, почему всегда выбирает мужчин постарше. Как известно, певица замужем за продюсером Константином Меладзе, который старше нее на 18 лет. До этого артистка два раза состояла в браке с мужчинами, которые также не были ровесниками звезды.
  • Вера Брежнева поделилась в сети снимком, который стал причиной мыслей поклонников, что она ждет ребенка. Сейчас певица воспитывает двух дочерей от разных мужчин - 18-летнюю Соню и 9-летнюю Сару.

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