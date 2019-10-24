Вера Брежнева показала трогательную записку от Меладзе, и это любовь

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, супруга композитора Константина Меладзе, после очередных слухов об измене мужа показала милое фото.

На снимке, который певица опубликовала в Instagram Stories, изображен конверт, содержащий любовную записку с текстом: I love you! ("Я люблю тебя"). Признание сопровождается таинственной буквой "К", которая, вне всякого сомнения, означает имя супруга Веры - Константин.

Таким образом Брежнева показывает, что романтика до сих пор присутствует в их отношениях, а значит ни о каких изменах в их семье не может быть и речи.

Напомним, что очередные домыслы об интрижке Меладзе появились около месяца назад. На этот раз продюсеру приписали роман с новой блондинкой из "ВИА Гры" - Эрикой Герцег.

Брежнева долго игнорировала эти слухи, но потом написал пост в Instagram, где исключила возможность измены супруга. Она написала, что "восхищается способностями мужа", который, если верить прессе, успевает делать тысячу дел и "прогуливаться с Эрикой".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ распространяют слухи об изменах Меладзе. Так, летом этого года сеть облетело фото, на котором мужчина, похожий на Константина развлекается в клубе с пышнотелой дамой. На снимке неизвестный уткнулся носом в пышное декольте своей спутницы. После этого в сети поползли слухи, что продюсер неверен певице.

Ранее Вера Брежнева рассказала, почему всегда выбирает мужчин постарше. Как известно, певица замужем за продюсером Константином Меладзе, который старше нее на 18 лет. До этого артистка два раза состояла в браке с мужчинами, которые также не были ровесниками звезды.

Вера Брежнева поделилась в сети снимком, который стал причиной мыслей поклонников, что она ждет ребенка. Сейчас певица воспитывает двух дочерей от разных мужчин - 18-летнюю Соню и 9-летнюю Сару.

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