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Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе

Продюсеру приписывают роман с солисткой "ВИА Гры"

пятница, 4 октября 2019, 14:38
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, супруга композитора Константина Меладзе, эмоционально отреагировала на очередные слухи об измене мужа.

В последнее время в сети обсуждают возможный роман Меладзе с новой блондинкой из "ВИА Гры" - Эрикой Герцег. Брежнева долго игнорировала эти домыслы, а теперь решила прокомментировать скандал. Вера написала пост в Instagram, где исключила возможность измены супруга.

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом Meladzе Music, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво! Товарищи ньюсмейкеры, спасибо", - написала Брежнева.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Стоит отметить, что это не первый случай, когда росСМИ распространяют слухи об изменах Меладзе. Так, летом этого года сеть облетело фото, на котором мужчина, похожий на Константина развлекается в клубе с пышнотелой дамой. На снимке неизвестный уткнулся носом в пышное декольте своей спутницы. После этого в сети поползли слухи, что продюсер неверен певице.

Вера Брежнева и Константин Меладзе, который старше нее на 18 лет, тайно расписалась в Италии в октябре 2015 года и на протяжении двух лет не комментировали это событие. Однако в 2017 году Константин сделал исключение и поделился подробностями свадебного торжества.

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