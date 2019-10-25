Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон застали за поцелуями с таинственным незнакомцем: фото

29-летняя Эмма Уотсон не любит откровенничать о личной жизни, и папарацци приходится по крупицам собирать сведения о том, с кем встречается актриса. Теперь звезда "Гарри Поттера" дала таблоидам серьезный повод для разговоров: в Лондоне ее застали за поцелуем с загадочным мужчиной возле одной из популярных пекарен.

Снимки опубликовало издание Daily Mail. На них Уотсон целуется с возлюбленным во время телефонного звонка и явно наслаждается его компанией. Пара задержалась у входа в пекарню, прежде чем направиться к ожидающей на улице машине.

Ранее Эмму Уотсон связывали с бывшим генеральным директором компании "Oculus" Бренданом Ирибе. 40-летнего программиста и британскую актрису сфотографировали во время ужина в Лос-Анджелесе этим летом.

Об их предполагаемом романе источник сообщил MailOnline: "Они встречались в течение некоторого времени. Забавно, что ее последний парень до него был также техническим директором по имени Брендан".

В 2019 году в сети также обсуждали слухи о романе Эммы с коллегой по фильмам о Гарри Поттере Томом Фелтоном. Поводом стала публикация в Instagram совместного фото и признание Уотсон в том, что она была влюблена в Фелтона в детстве.

В последнее время Эмма Уостон была занята работой: 25 декабря состоится премьера фильма Греты Гервиг "Маленькие женщины", в котором актриса снялась вместе Мерил Стрип, Лорой Дерн, Сиршей Ронан, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе. В украине фильм выйдет 30 января 2020 года.

Ранее звезда Игры престолов Эмилия Кларк отпраздновала день рождения и порадовала фанатов видео с забавными танцами. Коллеги актрисы рассыпались в комплиментах.

Майли Сайрус тем временем опубликовала в Instagram откровенное фото. Как правило, социальная сеть удаляет подобные снимки.

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